Рекордная жара придет в Москву в пятницу, 13-го

В Москве температура воздуха 13 сентября прогреется до рекордных 29°C, такой жары в столице не было 115 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Причиной тому станет третья подряд рекордно теплая ночь, поскольку облачность не позволит воздуху остыть ниже +15…+18°C», — отметил он.

По прогнозу синоптика, после 12:00 в Москве ожидается до +26…+29°C, а в Подмосковье — до +25…+30°C.

«Таким образом, ожидается либо повтор, либо падение рекорда тепла для 13 сентября, который держится в городе с 1909 года, когда было +27,4°C», — проинформировал Тишковец.

Тепло, по его словам, продержится еще минимум 10 суток. Температура воды в озерах и реках Подмосковья ожидается в диапазоне от +13 до +20°C.

До этого руководитель Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев отмечал, что индекс солнечного цикла достиг почти рекордных значений в XXI веке, превысив уровни двух предыдущих циклов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал, что 13 сентября ожидается магнитная буря класса G2.

Ранее москвичам назвали причины аномальной жары.