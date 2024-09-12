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Врачи предупредили об опасности заползающих в уши тараканов и других насекомых

Оториноларинголог Новцева: если насекомое попало в ухо нужны немедленные меры

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Shutterstock/FOTODOM

В России за последние три дня сразу две женщины обратились в больницу из-за того, что во сне в их уши заползли тараканы. Это достаточно опасно, при подобных ситуациях нужна немедленная помощь, так как в противном случае может начаться воспаление и другие последствия, рассказала врач-оториноларинголог Видновской клинической больницы Елизавета Новцева в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам врача, в целом по статистике подобные случаи происходят редко. Однако если все-таки это случилось, нужно как можно скорее обратиться в больницу – врач извлечет насекомое или убедится, что пациент это сделал сам без вреда здоровью.

Есть угроза, что таракан попадет в наружный слуховой проход, заканчивающийся барабанной перепонкой – он может легко ее повредить или даже перфорировать, предупредила Новцева. Она предостерегла россиян от попыток извлечь насекомое самостоятельно – это должен делать специалист.

Также врачи призвали бороться с источником проблемы и очистить жилье от насекомых. Она подчеркнула, что опасность представляют не только тараканы – в уши могут попасть мотыльки и другие насекомые.

Напомним, обе пациентки с тараканами в ушах обратились в Видновскую больницу в Подмосковье. В обоих случаях они не пострадали, их органам слуха ничего не угрожает. В Минздраве россиян призвали обращаться к врачам с подобной проблемой сразу, а не пытаться избавиться от нее самому, чтобы избежать нежелательных последствий.

Ранее врач заявил, что водка поможет безопасно достать таракана из уха.

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