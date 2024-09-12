Глава МИД России Сергей Лавров заявил о вербовке Украиной боевиков в Сирии. Соответствующее заявление он сделал на посольском круглом столе, сообщает РИА Новости.

«Сейчас получила хождение информация, что украинские эмиссары, эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на территории САР, где вербуют боевиков «Джабхат Ан-Нусры» (организация запрещена в России), как она раньше называлась, сейчас называется «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена)», — сказал министр.

По его словам, Киев осуществляет вербовку, чтобы задействовать их в своих новых планируемых «гнусных» операциях.

Дипломат также обратил внимание, что спецслужбы Украины интересуются и другими регионами. Он привел в пример Сахаро-Сахельскую зону в Африке.

9 сентября турецкая газета Aydınlık сообщила о переговорах украинских властей с международной террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам», бойцы которой оккупируют сирийский Идлиб.

По данным издания, 18 июня украинская делегация посетила Идлиб, где встретилась с лидерами ХТШ, в том числе с одним из командиров организации Хейсемом Омери. Киев, предположительно, пытался добиться освобождения «радикальных чеченских и грузинских террористов», чтобы привлечь их к операциям против России.

Ранее МИД России обвинил Украину в открытии «второго фронта» в Африке.