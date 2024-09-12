Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье 83-летний мужчина разрезал себе живот болгаркой

В Подмосковье врачи спасли пенсионера, разрезавшего живот болгаркой

close
Freepik.com

Медики Каширской больницы спасли пожилого мужчину с рваной раной живота, пенсионер случайно вспорол живот бензопилой. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В приемное отделение больницы обратился 83-летний пенсионер, мужчина с тяжелой травмой решил не вызывать скорую помощь и самостоятельно пришел к врачам. Поврежденный живот придерживался куском ткани. Рваную рану пожилой человек получил, когда решил сменить диск пилы, лезвие отскочило и рассекло брюшную полость. Было принято решение о хирургическом вмешательстве.

«Во время операции выяснилось, что у пациента множественные рваные раны тонкой кишки. Мы зашили локальные порезы. А участок в 30 см пришлось удалить из-за сильного повреждения. Затем восстановили целостность кишечника», — рассказал заведующий хирургическим отделением Каширской больницы Руслан Кураев.

Операция длилась около трех часов, в течение нескольких дней пенсионер находился в отделении реанимации и был переведен в обычную палату. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее двухлетний россиянин упал головой на работающую циркулярную пилу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами