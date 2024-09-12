В Подмосковье 83-летний мужчина разрезал себе живот болгаркой

Медики Каширской больницы спасли пожилого мужчину с рваной раной живота, пенсионер случайно вспорол живот бензопилой. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В приемное отделение больницы обратился 83-летний пенсионер, мужчина с тяжелой травмой решил не вызывать скорую помощь и самостоятельно пришел к врачам. Поврежденный живот придерживался куском ткани. Рваную рану пожилой человек получил, когда решил сменить диск пилы, лезвие отскочило и рассекло брюшную полость. Было принято решение о хирургическом вмешательстве.

«Во время операции выяснилось, что у пациента множественные рваные раны тонкой кишки. Мы зашили локальные порезы. А участок в 30 см пришлось удалить из-за сильного повреждения. Затем восстановили целостность кишечника», — рассказал заведующий хирургическим отделением Каширской больницы Руслан Кураев.

Операция длилась около трех часов, в течение нескольких дней пенсионер находился в отделении реанимации и был переведен в обычную палату. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он уже выписан на амбулаторное лечение.

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