«Ситуация неприятная»: в АТОР оценили идею о штрафах за оплату наличными в Турции

Введение Турцией лимита на наличный расчет за товары и услуги может привести к снижению покупок россиян, но вряд ли сильно скажется на туристическом потоке, заявил «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Так он прокомментировал инициативу налогового управления Турции установить ограничение на максимальную сумму покупок за наличные и штрафы за нарушение лимита.

«Этот законопроект сейчас обсуждается. Мы пообщались с турецкими компаниями, они говорят, что ситуация неприятная. При этом действительно не проработан вопрос касаемо туристов из таких стран, как Россия, где международные карточные платежи практически невозможны без наличия третьих карт. Поэтому я думаю, какая правоприменительная практика сложится, кто и как будет контролировать, в каких объемах? Разбивать платежи на более маленькие и пробивать их частями всегда будет возможно. Но снижение покупок вполне возможно, особенно для дорогих вещей, дабы избежать риска нарваться на штрафы. Это вполне реально. Но снизится ли сам турпоток? Думаю, что если и снизится, то несущественно», — сказал он.

Согласно документу, налоговое управление предложило ввести ограничение на наличный расчет за товары и услуги на уровне 7 тыс. турецких лир – это около $200. В случае утверждения поправок к налоговому законодательству физические лица и компании будут обязаны проводить оплату на суммы свыше указанного порога безналично.

Для покупателей, нарушивших требование, предусмотрены штрафы не менее 5 тыс. лир или 10% от суммы покупки.

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