Вован и Лексус опубликовали пранк с министром иностранных дел Польши

Украинские граждане, которые уклоняются от призыва, не должны получать социальные выплаты в Польше, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время пранка от Вована и Лексуса, которые позвонили ему от лица экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Мы не хотим, чтобы украинские граждане начали перемещаться по ЕС в поисках лучших условий. Это должно быть общеевропейское решение. Так, например, была идея, что те, кто уклоняется от призыва, не должны получать социальные выплаты. Я считаю это правильным», — заявил Сикорский.

По словам министра, большая часть Украины станет непригодной для проживания.

«Как мне сказали собеседники из Украины, 70% мощностей по производству электроэнергии сейчас уничтожено. Если ситуация ухудшится, то большая часть Украины станет непригодной для проживания», — отметил Сикорский.

В разговоре министр заявил, что, по его мнению, интересы Украины и США не совпадают.

«Интересы США и ваши не совпадают, но они знают, что на карту поставлен их авторитет. Ни эта администрация, ни следующая не смогут спустить ситуацию на тормозах, потому что это повлияет на их авторитет в глазах всех союзников Америки», — сказал он.

По мнению Сикорского, процесс вступления Украины в ЕС займет десятилетие или больше.

«Вступление в ЕС будет происходить поэтапно, как это произошло и у нас. Это процесс, который займет десятилетие или больше», — сказал он.

Также в ходе пранка Сикорский заявил о невозможности нахождения польских солдат на Украине, порассуждал о подрыве «Северных потоков» и назвал роль Петра Порошенко во время Майдана ключевой.