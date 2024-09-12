Лавров назвал тяжелой обстановку в районе Курской АЭС

В районе Курской атомной электростанции (АЭС) сохраняется очень напряженная ситуация. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«В районе Курской атомной электростанции очень напряженная ситуация», — заявил министр.

Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины продолжают предпринимать попытки атак по Ленинградской, Калининской, а также Запорожской АЭС.

Глава российского МИД указал, что Запорожская АЭС была «буквально на грани катастрофы», когда 11 августа возник пожар после обстрела украинскими военнослужащими. В тот день ВСУ серьезно повредили одну из двух башен охлаждения электростанции.

Лавров отметил, что Запад на эту атаку «посмотрел легкомысленно», хотя действия эти могут в итоге привести к катастрофе подобной чернобыльской. Министр добавил, что от этой катастрофы пострадает прежде всего Европа.

До этого секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что стремление Украины осуществить ядерный террор на Курской АЭС является «верхним уровнем терроризма».

Ранее Алаудинов напомнил, чем может закончиться катастрофа на Курской АЭС.