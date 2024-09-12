В Заполярье завели дело на россиянина по подозрению в сотрудничестве с ВСУ

В ФСБ сообщили, что в Мурманской области возбуждено дело в отношении 35-летнего россиянина, подозреваемого в передаче секретных данных Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления спецслужбы РФ по региону.

«Выявлена и задокументирована противоправная деятельность гражданина России 1989 года рождения, который совершил государственную измену в форме шпионажа — передачи Украине сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ», — говорится в сообщении.

По данным силовиков, мужчина по собственной воле установил связь через мессенджер с представителями ВСУ и передал ему сведения, которые относятся к служебной тайне в области обороны.

В ФСБ подчеркнули, что своими действиями фигурант дела создал реальную угрозу для безопасности России и ее вооруженных сил в условиях проведения спецоперации.

Теперь мужчине грозит до 20 лет заключения по обвинению в государственной измене.

До этого глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев сообщил, что в Генпрокуратуру направлены материалы о призывах российских иноагентов к странам НАТО о выделении Украине оружия дальнего действия без ограничений на его использование. По его словам, в таких призывах можно усмотреть признаки состава преступления 275 УК РФ — государственная измена.

Ранее директора института РАН приговорили к 15 годам колонии по делу о госизмене.