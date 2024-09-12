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Врач предупредил об опасности лечения психических заболеваний электрошоком

Врач Ковтун: электросудорожная терапия может вызвать деменцию

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Pressmaster/Shutterstock/FOTODOM

Электросудорожная терапия, которую с 2025 года планируют применять в России для лечения депрессивных расстройств, может грозить развитием побочных эффектов, в том числе деменции. Об этом «Пятому каналу» рассказал врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун.

По его словам, такой метод лечения нужно применять осторожно и дозированно. Врач пояснил, что в ходе такого лечения через головной мозг пациентов пропускают разряд электрического тока, что вызывает большой судорожный припадок и позволяет им забыть о событиях, произошедших до терапии. Однако электрошок может сформировать постепенное слабоумие, если часто проводить эту терапию.

«Поэтому (электрошок — Прим. ред.) может использоваться в ограниченных случаях, когда польза превышает вред потенциальный», — подчеркнул Ковтун.

В начале сентября сообщалось, что в России с 1 января 2025 года расширят методы лечения расстройств личности и включат электросудорожную терапию. С начала следующего года в стране вступят в силу изменения в рекомендациях по лечению взрослых пациентов с диагнозом «специфические расстройства личности». Они предусматривают использование электрошока для лечения против параноидного, шизоидного, диссоциального, эмоционально неустойчивого, истерического и тревожного расстройств.

Ранее в ГКПЧ рассказали о случаях незаконного использования электрошока в психбольницах.

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