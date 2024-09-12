Экс-депутата Госдумы, покусавшего полицейского, освободили из колонии

Экс-депутата Госдумы Алексея Бурнашова выпустили из пермской колонии. Об этом сообщил портал 59.ru.

Журналисты пояснили, что 12 сентября полностью истек срок наказания бывшего парламентария.

Бурнашова в 2022 году приговорили к 2,5 года лишения свободы за оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти. Сам инцидент с депутатом Госдумы произошел 8 июля 2021 года, когда автомобиль Бурнашова остановил экипаж ДПС в центре Перми.

Парламентарий отказался проходить медицинское освидетельствование, нецензурно выражался и набросился с кулаками на полицейских, а одного из них укусил. После истечения депутатских полномочий против Бурнашова возбудили уголовное дело.

Алексей Бурнашов был избран в Госдуму в 2016 году. Он был депутатом от фракции «Единая Россия», однако не являлся членом партии, поэтому о дисциплинарных мерах по партийной линии не сообщалось.

Ранее суд вынес приговор экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову (признан в РФ иностранным агентом) за фейки о ВС РФ.