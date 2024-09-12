Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задержанного в зоне СВО мужа Блиновской доставят на допрос в Москву

«Ъ»: мужа Блиновской из зоны СВО доставят на допрос в Москву

close
Пресс-служба Пресненского суда

Мужа арестованной по делу о неуплате налогов «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея после задержания в воинской части на Южно-Донецком направлении планируют доставить в Москву для допроса. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

«Господина Блиновского должны доставить на допрос в Москву, после чего будет решаться вопрос продолжения его службы либо возобновления уголовного дела», — говорится в материале.

Сообщение об аресте Блиновского опубликовал Telegram-канал Mash 12 сентября. Как заявили каналу сослуживцы юбизнесмена, командование до последнего отстаивало его право на воинскую службу, но это «не помогло». Правоохранители вывели мужчину из части в наручниках.

При этом бывший адвокат Эльман Пашаев, заявлявший, что воюет вместе с мужем Блиновской, опроверг информацию о задержании Алексея.

Блиновского обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, приобретенных преступно. Весной он заключил контракт об отправке в зону спецоперации. По подсчетам SHOT, супругу «королевы марафонов» пришлось бы воевать 395 лет для выплаты долгов жены.

Ранее адвокат Блиновской рассказала о возможности блогерши освободиться от уголовного дела.

Все новости на тему:
Дело Блиновской
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами