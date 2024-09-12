Задержанного в зоне СВО мужа Блиновской доставят на допрос в Москву

Мужа арестованной по делу о неуплате налогов «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея после задержания в воинской части на Южно-Донецком направлении планируют доставить в Москву для допроса. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

«Господина Блиновского должны доставить на допрос в Москву, после чего будет решаться вопрос продолжения его службы либо возобновления уголовного дела», — говорится в материале.

Сообщение об аресте Блиновского опубликовал Telegram-канал Mash 12 сентября. Как заявили каналу сослуживцы юбизнесмена, командование до последнего отстаивало его право на воинскую службу, но это «не помогло». Правоохранители вывели мужчину из части в наручниках.

При этом бывший адвокат Эльман Пашаев, заявлявший, что воюет вместе с мужем Блиновской, опроверг информацию о задержании Алексея.

Блиновского обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, приобретенных преступно. Весной он заключил контракт об отправке в зону спецоперации. По подсчетам SHOT, супругу «королевы марафонов» пришлось бы воевать 395 лет для выплаты долгов жены.

Ранее адвокат Блиновской рассказала о возможности блогерши освободиться от уголовного дела.