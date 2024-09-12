Россиянин выстрелил в соседа, оскорбившего его мать, и устроил перестрелку с полицией

В республике Дагестан задержан мужчина, который выстрелил в соседа, оскорбившего его мать, и пытался ранить полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

45-летний житель села Верхнее Казанище распивал спиртные напитки вместе с 24-летним односельчанином. В какой-то момент приятель оскорбил мать старшего товарища, соседи решили встретиться на окраине деревни, чтобы выяснить отношения.

Один из мужчин пришел на встречу с ружьем и дважды выстрелил в своего оппонента, после чего вернулся домой и рассказал о произошедшем брату. Родственник вызвал полицию и скорую помощь, помочь раненому 24-летнему мужчине медики не смогли.

Увидев правоохранителей, стрелявший в молодого мужчину сосед начал отстреливаться от сотрудников, он сдался, когда закончились патроны. В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела.

До этого сообщалось, что конфликт с использованием травматического оружия произошел в центре Махачкалы около компьютерного клуба. Инцидент произошел на пересечении улиц Толстого и Танкаева. В здании, где располагается компьютерный клуб, выбиты окна. В перестрелке пострадал один человек.

Ранее бригадир выстрелил в бедро сотруднику пекарни за отказ работать сверхурочно.