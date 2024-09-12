МВД изучит данные о новых гражданах РФ, не вставших на воинский учет

Полиция запросила у военных комиссариатов информацию об иностранцах, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 9 августа подписал закон о возможном лишении приобретенного российского гражданства иностранцев в случае их отказа встать на воинский учет.

Волк сообщила, что МВД приступило к реализации новых положений и с этой целью запросило военных комиссариатах дополнительные сведения о лицах, приобретших российское гражданство и не исполнивших данную обязанность.

Также она сообщила, что по итогам с января по август 2024 года было принято решение о прекращении российского гражданства в отношении 1117 иммигрантов «в связи с совершением ими противоправных действий».

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