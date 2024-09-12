Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МВД изучит данные о новых гражданах РФ, не вставших на воинский учет

МВД запросило данные об иностранцах с гражданством, не вставших на воинский учет

close
Кирилл Брага/РИА Новости

Полиция запросила у военных комиссариатов информацию об иностранцах, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 9 августа подписал закон о возможном лишении приобретенного российского гражданства иностранцев в случае их отказа встать на воинский учет.

Волк сообщила, что МВД приступило к реализации новых положений и с этой целью запросило военных комиссариатах дополнительные сведения о лицах, приобретших российское гражданство и не исполнивших данную обязанность.

Также она сообщила, что по итогам с января по август 2024 года было принято решение о прекращении российского гражданства в отношении 1117 иммигрантов «в связи с совершением ими противоправных действий».

Когда начнется осенний призыв в 2024 году, кого он коснется, в каком виде новобранцы получат повестки из военкоматов и кто имеет право на отсрочку, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Екатеринбурге после рейда недавно получившие паспорт РФ иностранцы попали в военкоматы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами