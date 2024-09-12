В Госдуме не поддержали идею запретить квадроберов в России

Перед введением ограничений относительно субкультуры квадроберов важно понять, что они подразумевают и с какой целью принимаются. В целом это увлечение позволяет подросткам выпустить пар, а если речь идет о каких-то помехах другим людям – для этого есть административный кодекс, подчеркнула депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с 360.ru.

Депутат напомнила о традиции наряжаться в животных – белочек, зайчиков и так далее – на детских утренниках, которая существует уже многие годы. По сути, такие маски и костюмы – это элемент субкультуры квадроберов, подчеркнула Бессараб.

«В детских магазинах сейчас продают разного рода заколки, ободки с ушками — это же тоже элемент субкультуры. Это тоже запретим, как и плясать под елкой?» — задалась она вопросом.

Для случаев, когда поведение квадроберов начинает мешать другим людям и нарушает общественный порядок тоже не нужно ничего придумывать – уже существует административный кодекс, который позволяет остановить подобные нарушения, добавила парламентарий.

В целом в России, по мнению Бессараб, слишком увлеклись запретами, причем для детей они, как правило, работают наоборот. К тому же, игры с переодеванием в животных дают подросткам возможность выпустить пар.

«А что, если сегодня запретить ребенку надеть ушки, завтра у него будет тоже психологическая травма? С другой стороны, знаете, как показывает практика, чем больше запретов, тем больше это интересно», — заключила депутат.

Напомним, запретить субкультуру квадроберов как опасную для окружающих призвала сенатор Наталия Косихина. По ее мнению, это движение травмирует психику и может привести к трагическим последствиям.

Ранее психолог предупредила о негативных последствиях запрета квадроберов в России.