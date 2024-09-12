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Кузбасские силовики нашли в нижнем белье женщины крупную партию наркотиков

В Кемеровской области полицейские задержали женщину с наркотиками в нижнем белье

Кузбасские полицейские задержали 55-летнюю жительницу Томска, которая перевозила крупную партию наркотиков. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Автомобиль, в котором ехала наркосбытчица, остановили на трассе в районе села Журавлево Кемеровской области. Во время личного досмотра одной из пассажирок у женщины был изъят сверток, в котором находилось 200 граммов карфентанила, что является особо крупным размером. Злоумышленница прятала наркотики в нижнем белье.

Наркосбытчицей оказалась жительница Томской области, она везла запрещенное вещество из Новосибирска в Кузбасс. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело, на время расследования она заключена под стражу.

До этого сообщалось, что курганские подростки хотели заработать на продаже наркотиков и попали под суд. Группа молодых людей в 2023 году занималась сбытом наркотиков через интернет при помощи тайников-закладок. Для хранения и фасовки запрещенных веществ они использовали квартиры, в которых проживали, в том числе вместе со своими родителями. У подростков изъяли более трех килограммов различных запрещенных веществ.

Ранее мигранта-наркоторговца с метадоном поймали в Нижнем Новгороде.

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