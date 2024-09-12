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В подконтрольном Киеву Красноармейске отключили водоснабжение

Глава Донецкой ОВА Филашкин: в Красноармейске прекращено водоснабжение

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Водоснабжение прервано в городе Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом сообщил глава областной военной администрации подконтрольной Украине части ДНР Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

«Остановлена работа модульной фильтровальной станции», — отметил он, уточнив, что благодаря ей Покровск получал воду.

По словам Филашкина, возобновить работу фильтровальной станции «пока невозможно», поэтому организовали подвоз воды. Глава Донецкой ОВА назвал ситуацию в городе сложной. Он обратил внимание, что в ближайшее время «лучше не станет», и призвал местных жителей эвакуироваться.

Утром в четверг, 12 сентября, стало известно, что критическая ситуация с подачей электричества возникла в городе Конотопе на севере Украины из-за серьезных повреждений энергообъектов в результате взрывов. Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин в своем Telegram-канале. По его мнению, сделать какие-то прогнозы, когда электроснабжение будет восстановлено, невозможно. Одновременно в городе возникли и проблемы с водоснабжением.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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