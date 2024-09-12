В Саратове ребенок выжил после падения из окна

В Саратовской области устанавливаются обстоятельства травмирования школьника, мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Кировском районе Саратова, восьмилетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже. Пострадавший выжил, с травмами он был доставлен в медицинское учреждение, подробности о его состоянии неизвестны.

По факту травмирования малолетнего проводится доследственная проверка, устанавливается, где в момент происшествия находились родители школьника, устанавливается.

До этого сообщалось, что в Перми трехлетний ребенок остался без присмотра и выпал из окна. За братом должна была присматривать 12-летняя девочка, но она на длительное время отвлеклась. Пока школьница занималась своими делами, младший член семьи залез на подоконник и выпал из окна на десятом этаже. Спасти пострадавшего не удалось. В следственном комитете организовали проверку. Специалисты ведомства опросили очевидцев, назначили экспертизу.

Ранее четырехлетняя девочка с аутизмом выпала из окна, пока мать разогревала ужин.