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Депутат Гурулев заявил, что в ДТП в Забайкалье попал не он

Депутат Гурулев заявил, что не он был за рулем разбитой машины в Забайкалье

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Государственной думы Андрей Гурулев в своем Telegram-канале сообщил, что в ДТП на дороге Мациевская – Краснокаменск в Забайкальском крае попал не он, а ехавшая перед ним машина.

«В ДТП попала машина, которая ехала впереди меня, она залетела в большую выбоину и вырвала себе подвеску», — пояснил парламентарий, добавив, что первые 15 км дороги от Забайкальска находятся в «непотребном состоянии».

Впоследствии он также уточнил, что попавшим в аварию автомобилем управлял житель Екатеринбурга, приехавший в Забайкалье по работе.

Утром 12 сентября депутат опубликовал видео с поврежденным автомобилем. «Подвеску вырвал, ямы такие, что не объедешь», — прокомментировал он на записи.

В июле Андрей Гурулев сравнил региональную трассу Борзя — Александровский Завод — Ивановка с дорогой после бомбардировки в местах боевых действий. Гурулев отметил, что многие участки находятся в таком состоянии спустя короткое время после ремонта, который проводился по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Парламентарий подчеркнул, что состояние дорог в регионе «просто отвратительное, мосты складываются будто картонные». Депутат призвал привлечь к ответственности подрядчика, который занимался ремонтом.

Ранее экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин рассказал о новом ДТП с лосем.

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