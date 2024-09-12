Юного каратиста не смогли спасти после обморока на тренировке в подмосковном спортклубе

В Подмосковье не смогли спасти 14-летнего каратиста, который во время тренировки упал в обморок. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 10 сентября в городе Истре. Юный спортсмен, занимавшийся карате на протяжении двух лет, во время тренировки в спортклубе ощутил недомогание. Мальчик побледнел и упал на пол.

Тренер вызвал ребенку бригаду скорой помощи и попытался оказать подопечному первую помощь, однако спасти его не удалось. Предварительно, причиной произошедшего стала острая сердечная недостаточность.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Ленобласти мужчина упал в реку из-за сердечного приступа.