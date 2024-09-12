Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юного каратиста не смогли спасти после обморока на тренировке в подмосковном спортклубе

РЕН ТВ: в Подмосковье не спасли юного каратиста, упавшего в обморок на занятии

close
Haggardous50000/Shutterstock

В Подмосковье не смогли спасти 14-летнего каратиста, который во время тренировки упал в обморок. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 10 сентября в городе Истре. Юный спортсмен, занимавшийся карате на протяжении двух лет, во время тренировки в спортклубе ощутил недомогание. Мальчик побледнел и упал на пол.

Тренер вызвал ребенку бригаду скорой помощи и попытался оказать подопечному первую помощь, однако спасти его не удалось. Предварительно, причиной произошедшего стала острая сердечная недостаточность.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Ленобласти мужчина упал в реку из-за сердечного приступа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами