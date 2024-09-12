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Врачи рассказали, какие заболевания резко обостряются осенью

Гастроэнтеролог Кашух: осенью обостряются заболевания ЖКТ

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Freepik

Осенью возрастает риск заражения инфекционными заболеваниями, из-за чего в организме активизируются воспалительные процессы. Это приводит к обострениям хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, в числе которых гастрит и синдром раздраженного кишечника, рассказала RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Помимо инфекционной составляющей, на состояние здоровья людей осенью влияет повышенный уровень стресса на фоне изменений погоды, а также адаптации к учебе и работе после сезона отпусков, отметила врач.

«В свою очередь, стресс и депрессия способствуют усилению симптомов синдрома раздраженного кишечника. На состояние ЖКТ могут влиять и меняющиеся от сезона к сезону пищевые привычки», — предупредила Кашух.

Так, с наступлением холодов люди начинают чаще есть горячие и жирные блюда, в том числе супы, а количество легкой еды, закусок, салатов, овощей и фруктов снижается. Это негативно отражается на ЖКТ и обмене веществ.

Еще один фактор, который может сказаться на здоровье – это отказ от пеших прогулок, так как с наступлением осени люди в основном передвигаются на транспорте. Из-за этого, по словам гастроэнтеролога, ухудшается перистальтика кишечника, начинаются запоры. А вот что касается язвы, то мнение об активации этой болезни осенью – ошибка, так как в это время года обострений меньше, чем зимой или весной, заключила врач.

Напомним, врачи предупреждают, что с болезнями ЖКТ могут быть связаны такие симптомы и недомогания, как ощущение кома в горле и частые воспаления миндалин, кашель после еды, частые обострения хронического тонзиллита. Кроме того, боли в грудном отделе позвоночника могут быть связаны с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки или острым панкреатитом. А трудности с набором веса встречаются при целиакии или воспалительных заболеваниях кишечника.

Ранее специалисты назвали заболевания ЖКТ, которые могут повысить риск болезни Паркинсона на 76%.

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