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Россиянам рассказали, какие методы помогут бороться с мигренью

Врач Баранова: обезболивающие помогут снизить тяжесть приступов мигрени

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Ahmet Misirligul/Shutterstock/FOTODOM

Профилактическое лечение с помощью обезболивающих или лекарств от мигрени может снизить число дней с головной болью и тяжесть приступов. Об этом kp.ru рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Елена Баранова.

Кроме того, российские врачи применяют и нелекарственные эффективные методы лечения данной болезни, отметила эксперт. В пример она привела транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС), лечебную физкультуру, некоторые методы физиотерапии, рефлексотерапию, гипербарическую оксигенацию (насыщение организма кислородом под давлением). Еще один метод — ботулинотерапия, в основе которого лежит действие ботулотоксина.

«Метод этот основан на воздействии ботулотоксина на нервные окончания системы тройничного и затылочного нерва, которые, помимо чувствительности на лице и коже головы, участвуют в иннервации оболочек и сосудов головного мозга (в притоке крови к головному мозгу и в работе мозга. — Прим. ред.)», — уточнила Баранова.

1 сентября сообщалось, что препарат Уброгепант может остановить головную боль в самом начале приступа мигрени. Если больные мигренью будут принимать лекарство при малейших признаках приступа, они смогут практически полностью избавиться от симптомов.

Ранее врач рассказала, какие продукты могут спровоцировать мигрень.

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