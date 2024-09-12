В Дзержинске поезд сбил подростка, переходившего пути в наушниках

В Нижегородской области устанавливаются обстоятельства травмирования подростка, мальчик попал под поезд, спасти его не удалось. Об этом сообщает Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на 406-м км Горьковской железной дороги. Пассажирский поезд сообщением Москва — Нижний Новгород сбил 15-летнего подростка. Машинист заметил человека на путях, начал подавать звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Спасти мальчика медики не смогли. По предварительной информации, школьник переходил железнодорожные пути в наушниках. Обстоятельства произошедшего устанавливает Следственный комитет.

До этого сообщалось, что в Могочинском районе Забайкальского края две сестры переходили железнодорожные пути и оказались под колесами поезда. Девочек с травмами доставили в местную больницу. Состояние младшей двое суток оставалось критическим, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее петербуржец поехал к дедушке и был сбит скоростным поездом.