Россиянам рассказали, какими болезнями можно заразиться от голубей

Голуби могут передать людям болезни, поражающие желудочно-кишечный тракт, например сальмонеллез или кампилобактериоз и листериоз. Об этом kp.ru рассказал доцент Сеченовского Университета, кандидат медицинских наук, пульмонолог Владимир Бекетов.

Кроме того, от этих птиц можно заразиться туляремией, орнитозом, грибковым криптококкозом. Голуби также могут передавать аллергены и паразитов.

«Есть работы, которые показывают, что городские голуби могут переносить клещей, клопов и различных жучков, это тоже может вызывать у человека и аллергическую реакцию, и паразитарную инфекцию. Вплоть до передачи ленточных червей. Это редкость, конечно, но и такое возможно, — уточнил Бекетов.

По его словам, болезни могут передаваться через голубиный помет, воздушно-пылевым путем через аэрозоль, а также фекально-оральным и контактно-бытовым путем передачи. Чаще всего это происходит тогда, когда птиц кормят с рук и не моют руки после этого, заключил эксперт.

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули до этого говорил, что любители кормить уличных голубей рискуют заразиться опасным инфекционным заболеванием — орнитозом, называемым в простонародье попугайной болезнью.

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