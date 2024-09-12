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Умер Николай Сванидзе

Член СПЧ Меркачева сообщила о смерти тележурналиста Николая Сванидзе

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Владимир Песня/РИА Новости

Журналист и телеведущий Николай Сванидзе ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

«Николай Карлович Сванидзе! Дорогой!!! Как же без вас?… Спасибо вам за все!» — написала Меркачева.

По информации издания mk.ru, журналист скончался в своей квартире, расположенной на улице Маршала Василевского в Москве. Это произошло вечером 11 сентября. Причина смерти не называется.

Сванидзе был членом Академии российского телевидения, президиума Союза журналистов Москвы. Он являлся автором и ведущим множества телевизионных программ. Последние годы журналист тяжело болел, у него диагностировали ишемию головного мозга.

6 сентября сообщалось о смерти бывшего главного редактора сайта kommersant.ru Павла Черникова.

Ранее в Москве умер бывший главный редактор «Ведомостей».

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