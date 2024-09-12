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Мужчина с ножом набросился на двух женщин в Южно-Сахалинске и порезал их

В Южно-Сахалинске неизвестный набросился с ножом на двух женщин и порезал их

В Южно-Сахалинске по подозрению в нападении на двух женщин с ножом задержали россиянина. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчета».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Октябрьском. Неизвестный мужчина с ножом напал на двух женщин и порезал их. По словам проживающих там людей, злоумышленник также был вооружен камнем.

Обе пострадавшие в результате нападения получили ножевые ранения. Информации об их состоянии не поступало.

Возбуждены уголовные дела. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого в нападениях уроженца Костромской области 1982 года рождения. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Детали и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее неизвестный пырнул девушку ножом возле детского сада в Рязани.

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