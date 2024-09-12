Россияне ответили, увлекались ли они субкультурами в молодости

Каждый десятый россиянин увлекался субкультурой в молодости, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,3 тыс. человек.

По их словам, в школьные годы они считали себя панком, готом, эмо или скинхедом, одевались определенным образом и слушали специфическую музыку. При этом некоторые из них уточнили, что эти субкультуры нельзя сравнить с современными квадроберами.

«Уж лучше быть эмо, или готом, или скинхедом, чем этим квадробером и жрать кошачий или собачий корм», — сказала участница опроса.

Однако 89% респондентов ответили, что сами они никогда не принадлежали ни к какой субкультуре. Они добавили, что не очень понимают эти направления и не одобряют их. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что субкультуры вызывали у них интерес, но они не принадлежали ни к одной из них.

Накануне сенатор Совета Федерации России Наталия Косихина предложила запретить в РФ субкультуру квадроберов. По ее мнению, любая субкультура должна быть безопасной для окружающих, но она становится опасной, когда выходит за рамки норм общества. Сенатор считает, что необходимо сделать так, чтобы подростки увлекались спортом и образовательными занятиями.

Ранее психолог предупредил об опасности субкультуры фурри.