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Психологи рассказали, как распознать буллинг и защитить школьника от него

Психолог Тимошина: столкнувшийся с буллингом ребенок становится замкнутым

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Depositphotos

Родители могут распознать, что их ребенок столкнулся с буллингом в школе, по смене его поведения. Об этом рассказала семейный и детский психолог Виктория Тимошина, передает проект «Сноб».

Так, он может стать более плаксивым, замкнутым, тревожным. Школьник также может не хотеть идти в школу и хуже учиться.

«Имеют место и другие телесные симптомы, среди которых: постоянно опущенная голова, закрытые позы, непроизвольное желание сжаться/сгруппироваться, скрежет зубами во сне, вздрагивание, бегство в виртуальный мир, беспокойный сон, изменение веса, частые самоповреждения», — добавила психолог, руководитель регионального отделения Международной ассоциации текстовых консультантов и онлайн-терапевтов IATC&OT Елена Пирогова.

Психолог Анна Чуксеева, в свою очередь, рекомендует родителям, которые заметят такое поведение за своим ребенком, обратиться к учителю или директору школы. Если это не поможет и агрессор не понесет наказания, психологи советуют переводить детей в другую школу.

Детский психолог Наталья Наумова до этого говорила, что дети в школе часто сталкиваются с буллингом, особенно в подростковом возрасте, так как именно в это время они пытаются определить границы дозволенного. По ее словам, если поведение учителей отличается тоталитарностью, то буллинга будет больше. Она также призвала помнить, что агрессор тоже является жертвой и нуждается в помощи.

Ранее родителям рассказали, как помочь ребенку, столкнувшемуся с буллингом.

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