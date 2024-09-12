В Красноярске пьяный военный до смерти избил жену и получил 8 лет колонии

В Красноярске гарнизонный военный суд приговорил рядового к 8 годам лишения свободы за избиение жены до смерти. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как удалось установить и доказать следствию, в апреле 2024 года пьяный рядовой поссорился со своей супругой. Мужчина начал избивать женщину и нанес ей не менее 35 ударов руками по голове и телу. От полученных травм пострадавшая скончалась.

В отношении домашнего тирана было возбуждено уголовное дело, приговором суда военнослужащий признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Обвиняемому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске прапорщик сломал рядовому нос в качестве наказания за проступок и попал под суд. В одной из воинских частей Челябинской области между двумя военнослужащими, состоящими в отношениях подчиненности, произошел конфликт. Прапорщик решил наказать рядового, который заступил в суточный наряд, он напал на подчиненного и ударил его кулаком в лицо. Пострадавший получил переломы костей носа, гематомы лица и контузию века левого глаза. Нападавшего обвинили в превышении полномочий.

Ранее в Брянской области мужчина затолкал экс-жену в багажник и удерживал против ее воли.