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В центре и на юге России спрогнозировали высокую пожарную опасность

Вильфанд: в европейской части России прогнозируется высокая опасность пожаров

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

В Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России на этой неделе прогнозируется чрезвычайный класс пожарной опасности. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, практически вся европейская территория страны охвачена пятым классом пожарной опасности. В Центральном федеральном округе чрезвычайный класс пожароопасности наблюдается в Тверской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Калужской, Белгородской, Курской областях.

Ученый отметил, что в Северо-Западном федеральном округе пятый класс пожароопасности прогнозируется в Мурманской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях и Архангельском крае. Высокая пожароопасность фиксируется также в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в Мордовии и Саратовской области.

Вильфанд подчеркнул, что на текущей неделе пожароопасная ситуация в перечисленных регионах не станет лучше. Она вызвана жаркой погодой и отсутствием дождей.

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