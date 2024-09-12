В четверг в Москве будет облачно, возможен небольшой дождь

Облачная погода с возможностью кратковременных дождей ожидается в Москве в четверг, 12 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице достигнет +24-26°C. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 751 мм ртутного столба, что несколько выше нормы.

В ночь на пятницу температура воздуха понизится до +15-17°C.

В Подмосковье в четверг погода в целом будет мало отличаться от столичной. Температура воздуха +22-27°C, но в ночь на пятницу будет холоднее, до +12°C.

Вечером 12 сентября на Земле ожидается умеренная магнитная буря, которая начнется около 22 часов, а ее пик ожидается в 3-4 часа ночи. Вероятность этого природного явления оценивается специалистами в 99,9%. Высока вероятность появления полярного сияния даже в средних широтах — на это имеет смысл обратить внимание.

Ранее жителей Петербурга предупредили о новых температурных рекордах.