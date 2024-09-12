Полиция спасла от насилия 402 ребенка из домов социального обеспечения в Малайзии

Власти Малайзии спасли 402 ребенка и арестовали 171 человека после рейдов в 20 домах социального обеспечения, связанных с исламской бизнес-группой, в которой дети подвергались эксплуатации и сексуальному насилию. Об этом пишет CNN со ссылкой на начальника национальной полиции страны.

Генеральный инспектор полиции Разарудин Хусейн заявил, что рейды были проведены после обвинений в нетрадиционном обучении и сексуальном насилии в домах, находящихся в ведении Global Ikhwan Services and Business Holdings.

В итоге полиция изъяла из таких учреждений 201 мальчика и 201 девочку в возрасте от 1 до 17 лет. Эти дома находились в штатах Селангор и Негери-Сембилан.

Среди арестованных — 66 мужчин и 105 женщин, многие из них были религиозными учителями.

Разарудин заявил на телевизионной пресс-конференции, что дети подвергались сексуальному насилию не только со стороны воспитателей, но и были вынуждены делать то же самое друг с другом.

Полиция считает, что Global Ikhwan эксплуатирует детей и использует религиозные чувства для сбора пожертвований.

Детей ждет медицинское обследование.

По информации на сайте организации, Global Ikhwan была основана Ашаари Мохамадом, возглавлявшим исламскую секту Аль-Аркам, которая была признана еретической и запрещена правительством Малайзии в 1994 году. В сообщении говорится, что группа претерпела ряд изменений в 2010 году.

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