Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция спасла от насилия 402 ребенка из домов социального обеспечения в Малайзии

В Малайзии от сексуального насилия спасли 402 ребенка из домов соцобеспечения

close
KALAM PHOTOG/Shutterstock/FOTODOM

Власти Малайзии спасли 402 ребенка и арестовали 171 человека после рейдов в 20 домах социального обеспечения, связанных с исламской бизнес-группой, в которой дети подвергались эксплуатации и сексуальному насилию. Об этом пишет CNN со ссылкой на начальника национальной полиции страны.

Генеральный инспектор полиции Разарудин Хусейн заявил, что рейды были проведены после обвинений в нетрадиционном обучении и сексуальном насилии в домах, находящихся в ведении Global Ikhwan Services and Business Holdings.

В итоге полиция изъяла из таких учреждений 201 мальчика и 201 девочку в возрасте от 1 до 17 лет. Эти дома находились в штатах Селангор и Негери-Сембилан.

Среди арестованных — 66 мужчин и 105 женщин, многие из них были религиозными учителями.

Разарудин заявил на телевизионной пресс-конференции, что дети подвергались сексуальному насилию не только со стороны воспитателей, но и были вынуждены делать то же самое друг с другом.

Полиция считает, что Global Ikhwan эксплуатирует детей и использует религиозные чувства для сбора пожертвований.

Детей ждет медицинское обследование.

По информации на сайте организации, Global Ikhwan была основана Ашаари Мохамадом, возглавлявшим исламскую секту Аль-Аркам, которая была признана еретической и запрещена правительством Малайзии в 1994 году. В сообщении говорится, что группа претерпела ряд изменений в 2010 году.

Ранее в Южной Корее рассказали о насильственном и принудительном усыновлении за рубеж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами