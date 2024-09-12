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Находящийся в розыске обвиняемый в покушении на Руссо неоднократно вылетал за пределы РФ

Покушавшийся на Авраама Руссо неоднократно вылетал за пределы России

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Обвиняемый в похищении известного певца Авраама Руссо и покушении на него спортсмен Тархан Эльдукаев, находясь в розыске, неоднократно вылетал за пределы РФ и возвращался обратно. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.

В связи с этим следователь выступил с ходатайством о продлении ареста Эльдукаеву. В свою очередь, Эльдукаев и его защитники выступили против продления ареста. По их мнению, обвиняемый был незаконно объявлен в розыск, так как вел обычный образ жизни, осуществлял перелеты за границу, получал медицинское лечение. На их взгляд, вышеперечисленное указывает на то, что Эльдукаев не собирался скрываться либо каким-то иным образом препятствовать проведению следствия. Кроме того, его причастность к инкриминируемым преступлениям не подтверждена.

Однако суд, изучив материалы дела, посчитал, что обвиняемый Эльдукаев, находясь на свободе, снова может скрыться, и продлил ему срок ареста до 25 октября 2024 года.

4 сентября главное следственное управление Следственного комитета России частично прекратило уголовное преследование Эльдукаева.

Ранее адвокат оценил желание Эльдукаева уйти на фронт с семьей и друзьями.

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