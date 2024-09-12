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Суд лишил квартиры в Москве главу «Русского добровольческого корпуса»

Суд выписал из квартиры напавшего на Брянскую область главу РДК Капустина

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Перовский суд Москвы принял решение о выселении из квартиры Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору), одного из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Капустин уже был приговорен к пожизненному заключению за участие в нападении на Брянскую область, сообщает ТАСС, ссылаясь на текст решения суда.

Иск о выселении подала мать Капустина, Мария Корчагина. Она указала, что после смерти мужа Капустин не подавал заявление о вступлении в наследство, не проявлял желания наследовать и никогда не проживал по адресу квартиры на Зеленом проспекте. В связи с этим она попросила суд выписать сына из квартиры, и суд удовлетворил ее требования.

В ноябре 2023 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Капустина к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в государственной измене, попытке совершения террористического акта, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, создании террористического сообщества и обучении для осуществления террористической деятельности.
Капустин был объявлен в международный розыск.

По данным следствия, он был организатором нападения на села Брянской области 2 марта 2023 года, в результате которого погибли два человека и еще двое получили ранения. Также он причастен к покушению на общественного деятеля Константина Малофеева и планировал диверсионный акт на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области. Росфинмониторинг добавил его в реестр экстремистов и террористов 15 марта.

Ранее ФСБ задержала членов РДК в Петербурге.

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