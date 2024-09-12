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Запрет США на предоставление ряда IT-услуг лицам в РФ 12 сентября вступил в силу

Вступил в силу запрет США на предоставление ряда IT-услуг лицам в России

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Shutterstock/puhhha

Запрет американских властей на предоставление ряда услуг в области программного обеспечения и IT для лиц, находящихся на территории России, вступает в силу 12 сентября. Как пишет ТАСС, документ опубликован министерством финансов США.

По этому предписанию, запрещается экспорт, реэкспорт, продажа или предоставление услуг консалтинга в сфере IT, проектирования, технической поддержки и облачных услуг из США или от лиц из США для программного обеспечения, используемого в России.

Тем не менее предусмотрены исключения, такие как техническая поддержка, общедоступные облачные сервисы и случаи, когда услуги предоставляются в интересах зарубежных дочерних компаний российских фирм.

В России неоднократно подчеркивали, что страна сможет справиться с санкционным давлением, которое Запад начал применять несколько лет назад и продолжает усиливать.

В Москве отмечают, что Западу не хватает смелости признать неэффективность своих санкций против России. В западных странах также звучали мнения о том, что антироссийские меры не приносят ожидаемых результатов. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а введенные санкции нанесли серьезный ущерб мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Ранее созданный россиянами IT-сервис собрался уйти из страны.

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