В Донецке задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих

Полицейские задержали мужчину, который в неадекватном состоянии напал с ножом на прохожих в Донецке. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, увидели мужчину, который находился в неадекватном состоянии и бросался с ножом на окружающих. Напавший оказал сопротивление при задержании, из-за чего представители правоохранительных органов произвели несколько выстрелов (предупредительный и в направлении нападавшего). Мужчина госпитализирован с ранением в ногу.

В результате нападения трое человек пострадали. Одну из жертв нападения не удалось спасти.

11 сентября в Рязани неизвестный злоумышленник ударил девушку ножом возле детского сада. Инцидент произошел на улице Лермонтова в темное время суток. Неизвестный мужчина с ножом напал на девушку вблизи детского сада №96. Он нанес ей удары лезвием и убежал с места происшествия. По словам очевидцев, злоумышленник мог намереваться ее изнасиловать. Пострадавшая находилась в шоковом состоянии. Сообщается, что ей оказали необходимую помощь. Информации о личности мужчины не поступало.

Ранее на главного муфтия Таджикистана напали с ножом.