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Стало известно, на какие направления отдыха вырос спрос осенью у россиян

Осенью вырос интерес к отдыху в Архызе и Римини

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования на осень и выяснил, на какие направления сильнее всего вырос спрос по сравнению с летом. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По сравнению с летними каникулами наиболее выраженно увеличился интерес туристов к отдыху в Архызе и Йошкар-Оле: количество бронирований в обоих городах выросло в 2 раза. Замыкает тройку лидеров Челябинск, где будут отдыхать на 75% больше россиян, чем летом.

Кроме того, в списке оказались Владимир (доля увеличилась на 66%), Смоленск (+55%), Грозный (+50%), Владикавказ (+50%), Тюмень (+43%), Екатеринбург (+40%) и Кисловодск (+33%).

Сильнее всего относительно лета увеличилась популярность Римини: в отелях итальянского курортного города этой осенью будет отдыхать в 5 раз больше россиян. Почти настолько же более востребованным стал Будапешт: туда отправится в 4 раза больше туристов. Кроме того, в 2 раза вырос спрос на отдых в Самарканде, Афинах, Абу-Даби и Аланье.

В десятку также попали Токио (количество отельных заказов увеличилось на 69%), Паттайя (+66%), Алматы (+55%) и Манила (+50%).

Ранее были названы самые популярные покупки россиян в поездах.

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