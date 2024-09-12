Аналитики выяснили, в каких регионах россияне стали чаще покупать ювелирные изделия

По данным Аналитического Центра SOKOLOV, по итогам первого квартала 2024 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 199 млрд рублей, что на 29,3% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Самый высокий рост продаж ювелирных изделий зафиксирован в республике Тыва (+59%), республике Адыгея (+45%), Ростовской (+44%), Ленинградской (+41%) и Амурской (+39%) областях. Аналитика SOKOLOV о динамике ювелирного рынка основана на собственных исследованиях рынка и агрегированных данных СберАналитики, АКИТ и Росстата.

Активный рост показали субъекты Южного федерального округа — сразу три региона попали в рейтинг. Республика Адыгея показала рост на 49% по сравнению с первым полугодием 2023 года, Ростовская область — на 44% и Волгоградская область — на 34%.

По объему рынка ювелирной розницы лидерами стали Москва и Московская область, которая опередила Санкт-Петербург по сравнению с первым кварталом 2024 года. Жители Москвы потратили за первый квартал этого года на ювелирные изделия 34,1 млрд рублей (+24%), жители Московской области — 12,3 млрд рублей (+28%). На третьем месте оказался Санкт-Петербург, где траты на ювелирные изделия выросли на 23% и достигли уже 11,7 млрд рублей.

По данным Аналитического Центра SOKOLOV, абсолютным лидером по росту среднего чека на ювелирные украшения за первое полугодие 2024 года стала республика Алтай, где средний чек вырос на 94%, до 3 057 рублей. Также в топе оказалась республика Тыва (рост +36%, средний чек — 4 959 рублей), Воронежская область (рост +35%, средний чек — 8 163 рубля), республика Карелия (рост +34%, средний чек — 5 440 рублей) и Пермский край (рост +33%, средний чек — 7 094 рубля).

Самый высокий средний чек на ювелирку за первое полугодие 2024 года зафиксирован в республике Дагестан — 14 090 рублей. На втором месте — Москва (13 389 рублей), замыкает тройку Сахалинская область, где средний чек на ювелирные украшения оказался 12 219 рублей.

«Ювелирный рынок в 2024 году демонстрирует устойчивый рост, причем омниканальность становится ключевым фактором успеха. Покупатели активно используют разные каналы продаж: маркетплейсы (30% покупок), традиционную розницу (54%) и интернет-магазины брендов (15%). При этом 70% покупателей из каждой группы сравнивают предложения во всех каналах, подтверждая важность омниканальности для успеха на рынке. Рост спроса наблюдается по всей стране», — прокомментировала Алина Колпакова, руководитель Аналитического центра SOKOLOV.

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