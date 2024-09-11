Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер застрявших в тайской пещере мальчиков снова оказался в ловушке

Застрявший с детьми в пещере тренер снова оказался в ловушке из-за тайфуна

close
Reuters TV

В Таиланде тренер Эккапол Чантавонг, который провел почти три недели под землей в 2018 году, был вынужден провести ночь на крыше дома. Об этом пишет The Guardian.

Тренер тайских футболистов, несчастный случай с которыми стал известен на весь мир, оказался в еще одной затруднительной ситуации, связанной с водой, — из-за внезапного наводнения он оказался в ловушке на крыше своего дома.

Эккапол Чантавонг позже сказал, что он использовал свой опыт работы в команде «Дикие кабаны» в 2018 году, чтобы пережить ситуацию у себя дома в северном тайском районе Мае Сай.

Из-за проливных дождей, вызванных тайфуном Яги, произошли катастрофические наводнения и оползни на севере Таиланда , Вьетнама, Лаоса и Мьянмы.

По словам тренера, вода внезапно поднялась в деревне Эккапола 10 сентября утром, не оставив ему и его семье времени на спасение. Вода продолжала подниматься, заставив его остаться на крыше дома, где он провел весь день со своей девушкой и ее тетей.

«Я был напуган, но сказал себе, что должен сохранять спокойствие. Подождить и оценить ситуацию», — пояснил тренер.

По его словам, вода отступила, что позволило ему спуститься на первый этаж, но он с близкими так и не смог покинуть дом, поскольку течение снаружи было слишком сильным.

Эккапол и его команда «Дикие кабаны» провели почти три недели в пещере из-за внезапных наводнений в комплексе Тхам Луанг. Весь мир следил за международной спасательной операцией.

Тренер добавил, что опыт в пещере научил его полезным урокам.

Ранее в Башкирии турист подвернул ногу и застрял в пещере на глубине 30 метров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами