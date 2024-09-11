Тренер застрявших в тайской пещере мальчиков снова оказался в ловушке

В Таиланде тренер Эккапол Чантавонг, который провел почти три недели под землей в 2018 году, был вынужден провести ночь на крыше дома. Об этом пишет The Guardian.

Тренер тайских футболистов, несчастный случай с которыми стал известен на весь мир, оказался в еще одной затруднительной ситуации, связанной с водой, — из-за внезапного наводнения он оказался в ловушке на крыше своего дома.

Эккапол Чантавонг позже сказал, что он использовал свой опыт работы в команде «Дикие кабаны» в 2018 году, чтобы пережить ситуацию у себя дома в северном тайском районе Мае Сай.

Из-за проливных дождей, вызванных тайфуном Яги, произошли катастрофические наводнения и оползни на севере Таиланда , Вьетнама, Лаоса и Мьянмы.

По словам тренера, вода внезапно поднялась в деревне Эккапола 10 сентября утром, не оставив ему и его семье времени на спасение. Вода продолжала подниматься, заставив его остаться на крыше дома, где он провел весь день со своей девушкой и ее тетей.

«Я был напуган, но сказал себе, что должен сохранять спокойствие. Подождить и оценить ситуацию», — пояснил тренер.

По его словам, вода отступила, что позволило ему спуститься на первый этаж, но он с близкими так и не смог покинуть дом, поскольку течение снаружи было слишком сильным.

Эккапол и его команда «Дикие кабаны» провели почти три недели в пещере из-за внезапных наводнений в комплексе Тхам Луанг. Весь мир следил за международной спасательной операцией.

Тренер добавил, что опыт в пещере научил его полезным урокам.

Ранее в Башкирии турист подвернул ногу и застрял в пещере на глубине 30 метров.