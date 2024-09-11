Пьяный россиянин за рулем бетономешалки пытался уйти от погони ДПС, но съехал в кювет

В Тюменской области мужчина за рулем бетономешалки пытался уйти от погони, но сошел с дороги. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Инцидент произошел в Ишиме. Компания из четырех водителей выпивала в местном заведении. На это обратили внимание местные жители и сообщили в полицию. Тем временем один из мужчин сел за руль габаритного транспорта и поехал в пункт назначения.

Его стали преследовать сотрудники правоохранительных органов, но россиянин не останавливался. В какой-то момент автомобиль съехал в кювет. Мужчину за рулем задержали.

«Водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения», – поделились в ведомстве.

Известно, что мужчины, которые пили вместе с задержанным, не сели за руль. Утром их остановили и проверили, но заметили только остаточное опьянение. Тем не менее, одного из водителей отстранили от управления, так как ранее его лишили прав за пьяную езду.

Ранее пьяный водитель без прав протаранил школу, пытаясь играть в гонки с ГИБДД.