Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин за рулем бетономешалки пытался уйти от погони ДПС, но съехал в кювет

В Тюменской области бетономешалка съехала в кювет во время погони с ДПС

В Тюменской области мужчина за рулем бетономешалки пытался уйти от погони, но сошел с дороги. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Инцидент произошел в Ишиме. Компания из четырех водителей выпивала в местном заведении. На это обратили внимание местные жители и сообщили в полицию. Тем временем один из мужчин сел за руль габаритного транспорта и поехал в пункт назначения.

Его стали преследовать сотрудники правоохранительных органов, но россиянин не останавливался. В какой-то момент автомобиль съехал в кювет. Мужчину за рулем задержали.

«Водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения», – поделились в ведомстве.

Известно, что мужчины, которые пили вместе с задержанным, не сели за руль. Утром их остановили и проверили, но заметили только остаточное опьянение. Тем не менее, одного из водителей отстранили от управления, так как ранее его лишили прав за пьяную езду.

Ранее пьяный водитель без прав протаранил школу, пытаясь играть в гонки с ГИБДД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами