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Политолог заявил о личном контроле Путина за развитием регионов России

Политолог Рудаков: Путин строит экономику будущего

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Несмотря на прогнозы западных экспертов, согласно которым экономика России не выдержит беспрецедентного санкционного давления, эффект — прямо обратный. Об этом по итогам совещания президента России Владимира Путина с членами правительства рассказал эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат исторических наук Александр Рудаков.

Он подчеркнул, что глава государства лично контролирует развитие регионов России, при этом особое внимание уделяется территориям, ситуация в которых будет оказывать приоритетное влияние на будущее отечественной экономики.

«В этом смысле особое значение имеет развитие Дальнего Востока, которое глава государства определил приоритетом на весь XXI век. Путин строит экономику будущего, центром которой станет Азиатско-Тихоокеанский регион. Важно, что Дальний Восток становится привлекательной инвестиционной площадкой глобального уровня, что показали итоги ВЭФ. Не случайно форум привлек на Дальний Восток и в Арктике почти 4 млн рублей инвестиций», — сказал он.

Рудаков отметил, что предложение президента подумать над тем, чтобы ограничить экспорт ряда российских товаров, в том числе урана, титана, никеля представляет собой потенциальный ответ на агрессивное давление со стороны США и НАТО.

«Российский уран – один из немногих наших товаров, который активно закупается США, и используется не только в энергетике, но и в производстве вооружений. Учитывая все современные реалии, предложение ограничить экспорт урана вполне логично. То же самое относится и к титану, используемому в американской авиационной промышленности», — добавил эксперт.

По его мнению, также это является достаточно чувствительной позицией для американской стороны, где цепочки поставок не перестроишь «по щелчку».

«При этом президент дал понять, что решения будут взвешенными и продуманными, и, вероятно, их окончательный формат может касаться не только урана, титана, никеля, но и других важных ресурсов в той или иной возможной комбинации», — заключил Рудаков.

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