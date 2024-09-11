Reuters установило личности пропавших без вести в Мали вагнеровцев

Среди бойцов ЧВК «Вагнер», принимавших участие в столкновении с повстанцами-туарегами в Мали в конце июля, были ветераны боевых действий на Украине, в том числе из Артемовска, Ливии, Сирии и других регионов. Об этом сообщает Reuters.

Агентство установило личности 23 пропавших без вести бойцов ЧВК и еще двоих попавших в плен на основе открытых данных, сообщений военных и их родственников, а также путем анализа видеозаписей с места событий с помощью программы распознавания лиц.

Мать одного из пропавших бойцов, 31-летнего Вадима Евсюкова, рассказала, что ее сын был осужден за наркотики, но в 2022 году стал бойцом ЧВК. На Украине он возглавлял подразделение из 500 человек. Вернувшись из зоны боевых действий, Вадим работал портным, но в апреле тайно отправился в Африку, чтобы присоединиться к своему бывшему командиру.

Министерство обороны России, Министерство иностранных дел и ЧВК «Вагнер» не ответили на запросы агентства по поводу этой истории.

В конце июля сообщалось, что колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Мали. Часть «вагнеровцев» попали в плен. Политический консультант Игорь Димитриев рассказал, что, по его данным, бойцы попали в засаду туарегов во время совместной операции ЧВК с малийской армией.

Ранее стало известно о переброске вагнеровцев в Курскую область.