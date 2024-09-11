Стали известны победители конкурса «Билет в Арктику»

Стали известны победители мультиформатного конкурса для студентов и молодых ученых «Билет в Арктику», сообщает пресс-служба конкурса. В их число вошли представители лучших вузов страны.

Отмечается, что участие в конкурсе приняли более 250 тысяч человек со всей России. При это в финал вышли только 20 участников. В музее «Атом» на ВДНХ они представили свои проекты.

Как подчеркнул замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, исследование Арктики является одним из приоритетов научно-технологического развития страны.

«Научные исследования и разработки критически важны для освоения и развития региона. Задача проекта «Билет в Арктику» - привлечь молодежь - будущих исследователей - к изучению Арктики. Здорово видеть среди финалистов студентов ведущих технологических российских вузов - МИФИ, МФТИ, МАИ, Томского политеха», — сказал он

Для выхода в финал конкурсанты нужно было пройти тестирование и решить бизнес-задачу от индустриального партнера по одному из 5 тематических направлений. Экспертный совет конкурса, в который вошли ученые, специализирующиеся на Арктике, отобрали для финала 20 лучших работ.

В финале конкурса участники представили расширенные заявки собственных решений. Жюри определило 10 победителей, которые отправятся в арктическую экспедицию на Ямал, где посетят ведущие научные и производственные площадки региона. Там победители примут участие в программе Конгресса молодых ученых.

Победители конкурса изучат работу карбонового полигона «Семь лиственниц», исследуют месторождение хромовых руд «Центральное», научно-производственное объединение «Собский рыбоводный завод», а также побывают в Арктическом научно-исследовательском стационаре Института экологии растений и животных УрО РАН в Лабытнанги и отправятся в национальный парк «Ингилор».

Напомним, конкурс организован АНО «Чистая Арктика» и проходит в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.