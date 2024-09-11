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В Подмосковье напомнили о школах сахарного диабета

Почти 30 тыс. человек прошли обучение в школах сахарного диабета в Подмосковье

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Depositphotos

С начала 2024 года более 30 тыс. человек прошли обучение в школах сахарного диабета, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, обучение в школах также прошли 1,7 тыс. детей.

Он добавил, что всего в регионе работают более 160 таких школ.

«Течение заболевания зависит и от самого пациента. Проходить обучение в школе особенно важно тем, кто впервые столкнулся с диагнозом», — сказал он.

Сапанюк отметил, что в школах врачи рассказывают о принципах правильного питания, коррекции доз инсулина и другие важные вещи.

Пройти обучение в школе сахарного диабета может бесплатно любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу.

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