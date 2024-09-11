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В МВД назвали причину нападения на муфтия Таджикистана

МВД: нападение на муфтия Таджикистана совершено из хулиганских побуждений

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Амир Исаев/РИА Новости

Злоумышленник напал с ножом на председателя Совета улемов (верховного муфтия) Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в МВД республики.

Инцидент произошел в 17:20 по местному времени (15:20 мск) около центральной мечети Душанбе.

«Гражданин из хулиганских побуждений после намаза... колюще-режущим инструментом нанес удар», — отмечается в сообщении.

Муфтий получил легкие телесные повреждения и после врачебного осмотра отправился домой.

Правоохранители задержали нападавшего, в отношении него возбуждено уголовное дело.

11 сентября в Петербурге осудили мужчину, который устроил дебош в кафе и ударил полицейского вилкой. Инцидент произошел 22 мая текущего года в кафе на Гончарной улице. Суд приговорил дебошира к одному году лишения свободы в колонии-поселении.

До этого в Томске 16-летний подросток ударил ножом прохожего из-за конфликта на улице. В отношении юного хулигана возбуждено уголовное дело.

Ранее суд отправил лечиться мужчину, устроившего резню в Петербурге.

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