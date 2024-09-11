В Туапсе врачи спасают девочку, едва не захлебнувшуюся в бассейне детского лагеря

Девочка из Карелии попала в больницу во время отдыха в Туапсе. Об этом сообщает министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

Ребенок из Сегежского округа приехал в детский лагерь. Во время игр в бассейне она хлебнула воды и отправилась на дно. Пострадавшую быстро вытащили из воды и реанимировали.

На данный момент школьница находится в больнице Туапсе, в отделении реанимации. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

«Держим связь с родителями, директором лагеря и медиками», – поделился Голубев.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранительные органы. Они работают на месте и проводят необходимые мероприятия. О подробностях не сообщается.

До этого в Дагестане двухлетний мальчик захлебнулся в бассейне. Известно, что пострадавший играл на территории частного дома, пока родители занимались домашними делами в помещениях. Мальчик тем временем забрался на бортик самодельного бассейна и упал в него.

Ранее россиянка поскользнулась на коврике бассейна и получила сотни тысяч рублей компенсации.