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На главного муфтия Таджикистана напали с ножом

Главный муфтий Таджикистана получил ножевое ранение при нападении

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Амир Исаев/РИА Новости

В Таджикистане совершили нападение на главного муфтия республики Абдулкодирзода Саидмукаррама. По данным МВД страны, мужчина был ранен, однако госпитализация ему не понадобилась.

По данным ведомства, нападение произошло в 17:20 по местному времени (15:20 мск) у центральной мечети в Душанбе сразу после намаза. Преступник нанес удар по председателю улемов Таджикистана «колюще-режущим инструментом».

«Абдулкодирзода С. в результате нападения преступника получил легкие телесные повреждения и после осмотра врачей его проводили до места жительства», — говорится в сообщении.

Нападавшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Мотивы преступления в настоящее время устанавливаются.

До этого сообщалось об инциденте, который произошел в Польше, где украинец забаррикадировался в квартире, открыл стрельбу по полицейским и устроил пожар.

Ранее стало известно о происшествии в Подмосковье, где мужчина с ножами в руках ворвался в магазин после неудавшейся кражи.

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