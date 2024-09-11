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Патриарх Кирилл призвал россиян «не терять первородства»

Патриарх Кирилл: мы должны быть бдительными, нельзя терять первородства

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

России нельзя терять «первородства» и своего пути. Такое мнение высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после своей лекции на Х Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«Мы должны быть бдительными. Первородство ни в коем случае терять нельзя», — подчеркнул он.

По его словам, попытки сформировать интеллигенцию в России по образу других стран привели к революциям ХХ века.

«Желание жить, как другие, привело к революциям... Это не значит, что мы должны жить в какой-то замкнутости, не воспринимать опыт других — совсем нет», — добавил он.

Кроме того, патриарх подверг критике Олимпиаду во Франции. По его словам, она отражает «падающую вниз траекторию духовной и культурной составляющей западной цивилизации».

А повсеместное внедрение технологий с искусственным интеллектом, по мнению патриарха, ведет человечество к приближению Апокалипсиса при условии, что люди начнут утрачивать веру в Бога.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Россия является альтернативой цивилизационного развития.

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