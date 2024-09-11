В Грузии исключили участие Иванишвили в выборах президента

Лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе заявил, что основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили не будет баллотироваться на пост президента страны в предстоящих выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я абсолютно исключаю возможность того, что Бидзина Иванишвили будет участвовать в президентских выборах. Помните, что он не заинтересован ни в каких должностях, и он доказал это своими действиями в прошлом. Его интересует только благополучие своей страны», — сказал Мдинарадзе журналистам.

Он также подчеркнул, что Иванишвили возглавил партийный список «Грузинской мечты» на предстоящих парламентских выборах только из-за их важности.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил, что после парламентских выборов оппозиция попытается устроить массовые беспорядки в стране. Признаками этого он назвал регулярные обвинения в адрес «Грузинской мечты», что она якобы планирует сфальсифицировать результаты голосования.

26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. Затем 300 членов коллегии выборщиков, состоящей из депутатов парламента и делегатов регионов, проголосуют за кандидатов в президенты.

Ранее ЦИК Грузии пожаловался на угрозы в преддверии выборов.