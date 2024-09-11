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В России заявили, что папа Римский хочет совместить мирные планы Москвы и Киева

Глава Союза староверов: папа Римский хочет объединить мирные планы Москвы и Киева

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Vatican Media/Reuters

Папа Римский Франциск ждет приглашения России на мирную конференцию по Украине и готов приехать, если это произойдет. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с понтификом.

«Шольц выступил с планом мира. Он разрабатывает свой план по просьбе папы Франциска и совместно с Папой. Один из пунктов плана — Россия должна быть приглашена на следующую мирную конференцию. На первую конференцию Зеленский пригласил Папу, и тогда Папа отказался, сказав, что не будет участвовать без России. Сейчас Папа выступает за проведение такой конференции и, при условии участия России в ней, рассматривает в положительном ключе свое участие», — сказал он.

По словам Севастьянова, папа Римский считает, что мирные планы России и Украины необходимо совместить.

«Папа является вдохновителем Шольца к поиску мирного плана. И Папа, и Шольц считают, что точный мирный план может вырисоваться только в процессе дискуссии на общей совместной конференции, где участия как Украины, так и России необходимо. Папа считает, что так называемый план Зеленского является переговорной позицией, также, как и мирный план президента России. В совместной конференции эти два плана должны быть сведены к общему знаменателю. Таков подход папы Франциска и теперь уже канцлера Шольца», — добавил он.

9 сентября итальянская газета La Repubblica сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной. По данным издания, после «разрушительных» результатов выборов в Тюрингии и Саксонии Шольц хочет «разыграть украинскую карту», чтобы укрепить собственные позиции и войти в историю как «канцлер мира». Отмечалось, что его план предполагает «территориальные уступки» со стороны Украины.

В интервью немецкому телеканалу ZDF федеральный канцлер заявлял, что Россия должна принять участие в следующей конференции по урегулированию конфликта. Он говорил, что в данный момент необходимо обсуждать, как прийти к миру на Украине как можно быстрее.

Ранее стало известно об отношении папы Римского к поставкам оружия Киеву.

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