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Дочь украла деньги у пожилой матери и потратила их на своих собак

Mirror: британка украла у пожилой матери $281 тыс. и потратила часть на своих собак

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Police Department

В Англии дочь украла деньги у пожилой матери и потратила их на своих собак, пишет Mirror.

Луана Догерти начала ухаживать за своей матерью, когда у той появились первые признаки болезни Альцгеймера. Дочь была постоянно рядом с женщиной, однако семья заметила, что со счета пожилой британки начали пропадать деньги. В общей сложности родственники недосчитались $281 тысячи.

«Когда мать продала дом, потому что не могла заботиться о себе сама, мы договорились, что Луана будет заботиться о ней, потому что у нее уже был соответствующий опыт», — рассказала сестра Луаны.

В ходе расследования выяснилось, что их украла Луана, воспользовавшись состоянием матери. Часть средств Догерти потратила на внесение залога при покупке нового дома, остальная сумма ушла на содержание ее собак.

Британка, например, покупала для них специальную мебель и прочие предметы роскоши, а также открыла свой бизнес по разведению собак. Догерти признала себя виновной в мошенничестве путем злоупотребления положением и была приговорена к четырем годам тюремного заключения.

Ранее в Англии сотрудница полиции ранила сама себя, чтобы получить компенсацию.

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